Ming Yang Smart Energy Group Ltd Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Ming Yang Smart Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses (GD200) von 16,87 CNH aufgewiesen, was einem Rückgang von -26,73 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 12,36 CNH entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 13,39 CNH liegt mit einem Abweichungswert von -7,69 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Ming Yang Smart Energy-Aktie mit -49,72 Prozent um mehr als 51 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,73 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit 51,45 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Ming Yang Smart Energy-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7-Wert von 28,07 führt zu einer "Gut"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 66,74 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.