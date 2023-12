Ming Yang Smart Energy Group Ltd Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Ming Yang Smart Energy hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance des Industrie-Sektors in den letzten 12 Monaten um -49,72 Prozent verringert. Dies liegt mehr als 49 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Elektrische Ausrüstung-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -1,03 Prozent verzeichnet, liegt Ming Yang Smart Energy mit einer Rendite von -48,7 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Medien wurde Ming Yang Smart Energy in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anlegerstimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 90, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 77,85 überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um -31,84 Prozent vom aktuellen Kurs ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 14,13 CNH unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.