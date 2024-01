Ming Yang Smart Energy Group Ltd Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Aktienkurs von Ming Yang Smart Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -49,72 Prozent erzielt, was mehr als 51 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Im Vergleich zur Elektrischen Ausrüstung-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,82 Prozent verzeichnete, liegt Ming Yang Smart Energy mit 51,54 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Ming Yang Smart Energy diskutiert, wobei an 12 Tagen positive Themen überwogen. An zwei Tagen war die Diskussion jedoch negativ, und in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen ebenfalls die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Ming Yang Smart Energy derzeit bei 16,7 CNH verläuft, während der Aktienkurs bei 11,83 CNH liegt, was einem Abstand von -29,16 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von -10,78 Prozent unter dem GD50 von 13,26 CNH. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ming Yang Smart Energy liegt bei 52,32, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 68 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.