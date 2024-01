Ming Fai Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "KE Holdings":

Die Analyse von Aktienkursen umfasst neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Kommentaren zu Ming Fai durchsucht und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Einstufung der Ming Fai-Aktie als "schlecht". Der GD200 des Wertes liegt bei 0,61 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,57 HKD liegt, was einer Abweichung von -6,56 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,6 HKD deutet auf eine Abweichung von -5 Prozent hin, weshalb die Aktie in diesem Zeitraum als "neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Dynamik der Ming Fai-Aktie als "schlecht" einzustufen ist, da der RSI bei 75 liegt. Für den Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 55, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Ming Fai-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,58 Prozent erzielt, was 41,86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Persönliche Produkte" beträgt -1,19 Prozent, wobei Ming Fai aktuell 30,76 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.