Ming Fai Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Ming Fai mit einer Dividendenrendite von 8,62 Prozent hat einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,27 Prozent. Dieser Unterschied von +2 Prozentpunkten führt dazu, dass die Ming Fai-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 5,23 ist Ming Fai deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Branche "Persönliche Produkte" und folglich unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 27,27, was einen Abstand von 81 Prozent zum Wert von Ming Fai bedeutet. Daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Ming Fai von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt Ming Fai mit einer Rendite von 4,95 Prozent mehr als 21 Prozent darüber. Die "Persönliche Produkte"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -0,4 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Ming Fai mit 5,35 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.