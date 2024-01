MingZhu Logistics Holdings Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Mingzhu Logistics-Aktie hat in letzter Zeit eine eher negative Entwicklung in Bezug auf die technische Analyse gezeigt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,8 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,47 USD liegt, was einer Abweichung von -41,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,55 USD liegt über dem aktuellen Kurs von 0,47 USD, was einer Abweichung von -14,55 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Mingzhu Logistics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Der RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, liegt bei 68,18 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,14 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den sozialen Medien eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt wurde. Dies spiegelt sich auch in einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen wider. Daher erhält Mingzhu Logistics in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden, obwohl sich die Diskussionen hauptsächlich um negative Themen rund um Mingzhu Logistics drehten.

Zusammenfassend ergibt sich also insgesamt eine neutrale bis schlechte Bewertung in Bezug auf die technische Analyse, das Sentiment und den Buzz sowie das Anleger-Sentiment für die Aktie von Mingzhu Logistics.