MingZhu Logistics Holdings Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Mingzhu Logistics heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 17,94 Punkten, was darauf hinweist, dass Mingzhu Logistics überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auf dieser Basis ist Mingzhu Logistics weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Mingzhu Logistics-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Mingzhu Logistics-Aktie ein Durchschnitt von 0,64 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,766 USD (+19,69 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Mingzhu Logistics erhält daher insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Bei Mingzhu Logistics konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Positive Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Gut"-Bewertung. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv bewertet. Insgesamt bekommt Mingzhu Logistics daher für diese Stufe ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen rund um Mingzhu Logistics auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Mingzhu Logistics bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.