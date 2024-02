MingZhu Logistics Holdings Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Computershare":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen insgesamt bezieht. Der RSI der Mingzhu Logistics liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Mingzhu Logistics daher in der Kategorie RSI als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen besonders positiv in Bezug auf Mingzhu Logistics. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Mingzhu Logistics aktuell bei 0,69 USD, was eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,47 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -31,88 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,49 USD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet wurde langfristig eine starke Aktivität gemessen, was eine Bewertung "Gut" ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt ein Gesamtergebnis von "Schlecht".