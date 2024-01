MingZhu Logistics Holdings Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der aktuelle RSI der Mingzhu Logistics-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 41, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 60,16 weder überkauft noch -verkauft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Mingzhu Logistics.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs der Mingzhu Logistics von 0,469 USD mit -38,29 Prozent Entfernung vom GD200 (0,76 USD) ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,53 USD auf, was bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -11,51 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Mingzhu Logistics-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Mingzhu Logistics wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, mit vier Tagen im roten Bereich und keiner positiven Diskussion. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Dadurch erhält Mingzhu Logistics auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Mingzhu Logistics die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ist Mingzhu Logistics insgesamt ein "Neutral"-Wert.