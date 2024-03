MingZhu Logistics Holdings Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Stimmung der Anleger bei Mingzhu Logistics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder positiven noch negativen Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Mingzhu Logistics von 0,477 USD ein "Schlecht"-Signal ist, da er sich um 21,8 Prozent vom GD200 (0,61 USD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,49 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,65 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Mingzhu Logistics-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Mingzhu Logistics festgestellt werden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mingzhu Logistics für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mingzhu Logistics-Aktie auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Mingzhu Logistics eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.