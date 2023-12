Minesto Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Minesto liegt bei 76,32, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beträgt 49,5, was zu einer Klassifizierung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Minesto derzeit bei 5,01 SEK liegt, während der Aktienkurs bei 8,02 SEK liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "+60,08 Prozent" im Vergleich zum GD200 und von "+15,06 Prozent" im Vergleich zum GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. In Bezug auf Minesto wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Minesto. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Minesto in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.