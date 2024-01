Minerva Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Minerva -Brazil eingestellt waren. Es gab keine besonders positiven oder negativen Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Minerva -Brazil daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Minerva -Brazil in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Minerva -Brazil wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Minerva -Brazil-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,01 USD. Der letzte Schlusskurs (6,06 USD) weicht somit -13,55 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen gibt Anlass zur Sorge, denn der letzte Schlusskurs (6,04 USD) liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,33 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Minerva -Brazil-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Minerva -Brazil beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 82,35 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,94, was bedeutet, dass Minerva -Brazil hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Minerva -Brazil damit unterm Strich mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.