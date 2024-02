Minerals Aktie: Der weitere Knall!

Der Aktienkurs von Minerals hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,77 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" eine Unterperformance von 780,89 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt 797,66 Prozent, und Minerals liegt aktuell 780,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Minerals derzeit eine Rendite von 0,56 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8328,93 %. Mit einer Differenz von 8328,37 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Minerals liegt derzeit bei 13, was bedeutet, dass die Börse 13,64 Euro für jeden Euro Gewinn von Minerals zahlt. Dies ist 82 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche von 77, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Minerals besonders negativ diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen und an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten hauptsächlich negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Schlecht" eingestuft.