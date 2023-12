Minerals Aktie: Hammer-Nachricht!

Die technische Analyse der Aktie von Minerals zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 57,93 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 70,44 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +21,6 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 60,21 USD, was einer Distanz von +16,99 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Minerals eine Rendite von -3,98 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die auf eine mittlere Rendite der letzten 12 Monate von 15,6 Prozent kommt, liegt Minerals mit 19,58 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Minerals liegt bei 13,07 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 21,39, dass Minerals überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Minerals in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu Minerals in den sozialen Medien zeigt jedoch, dass das Unternehmen aktuell viel Aufmerksamkeit der Anleger erhält, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie von Minerals daher mit "Gut" bewertet.