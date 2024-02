Minerals Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Aktienkurs von Minerals verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,77 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 799,76 Prozent, was einer Underperformance von -782,99 Prozent für Minerals entspricht. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 799,76 Prozent im letzten Jahr, wobei Minerals 782,99 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich weist die Aktie eine Unterperformance auf, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Minerals bei 72,7 USD, was +7,75 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +21,86 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Minerals in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutet darauf hin, dass in den Diskussionen in letzter Zeit vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von Minerals beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,56 Prozent und liegt damit 8342,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Chemikalien-Branche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Minerals-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.