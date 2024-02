Minerals 260 Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Analyse von Minerals zeigt gemischte Signale, wenn es um die Einschätzung der Aktie geht. Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 50, was darauf hindeutet, dass die Minerals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 67,27 neutral eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Minerals beschäftigt hat.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Minerals-Aktie aktuell bei 0,43 AUD, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt -28 Prozent, was ebenfalls ein schlechtes Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamteinschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die verschiedenen Analysen zu einem neutralen bis schlechten Rating für die Minerals-Aktie führen.