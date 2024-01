Mineralbrunnen Überkingen-teinach Gmbh & Co. Kgaa Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Aktienkurs des Mineralbrunnens Ueberkingen-Teinach verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,25 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche durchschnittlich um -3,61 Prozent, was einer Underperformance von -3,65 Prozent entspricht. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -2,64 Prozent, und Mineralbrunnen Ueberkingen-teinach lag 4,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 15,13 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,5 EUR liegt, was einem Unterschied von -10,77 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 15,32 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 94,12 Punkten, was darauf hinweist, dass Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,56, was bedeutet, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen erhält das Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.