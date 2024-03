Mineralbrunnen Überkingen-teinach Gmbh & Co. Kgaa Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die technische Analyse der Mineralbrunnen Ueberkingen-teinach &-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,13 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 14,8 EUR, was einem Unterschied von -2,18 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 14,37 EUR zeigt mit einer Abweichung von +2,99 Prozent einen nahezu gleitenden Durchschnitt, weshalb die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating erhält.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in Bezug auf Mineralbrunnen Ueberkingen-teinach & in den letzten Tagen neutral eingestellt, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeigt für die Mineralbrunnen Ueberkingen-teinach &-Aktie einen RSI-Wert von 50, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 0, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine "Gut"-Einstufung auf dieser Basis und insgesamt eine "Gut"-Einstufung für den RSI der Aktie.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab. Daher erhält Mineralbrunnen Ueberkingen-teinach & eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Somit zeigt die technische Analyse der Mineralbrunnen Ueberkingen-teinach &-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf die Anlegerstimmung, den RSI und das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.