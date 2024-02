Mineralbrunnen Überkingen-teinach Gmbh & Co. Kgaa Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Mineralbrunnen Ueberkingen-teinach & beträgt aktuell 48 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 47,06, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Mineralbrunnen Ueberkingen-teinach & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,67 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -5,01 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,34 Prozent für Mineralbrunnen Ueberkingen-teinach & in diesem Bereich. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie 2,27 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Mineralbrunnen Ueberkingen-teinach &-Aktie mit 11,1 EUR eine Entfernung von -7,5 Prozent vom GD200 (12 EUR) aufweist, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Der GD50 liegt bei 11,18 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Fundamental betrachtet weist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,55 eine 66-prozentige Unterbewertung im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Getränke" auf. Aus dieser Perspektive ergibt sich die Einstufung als "Gut".