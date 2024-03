Mineralbrunnen Überkingen-teinach Gmbh & Co. Kgaa Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dabei wird ein kurzfristiger RSI über 7 Tage und ein etwas längerfristiger RSI über 25 Tage betrachtet. Für Mineralbrunnen Ueberkingen-teinach & liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 0, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen hier als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Mineralbrunnen Ueberkingen-teinach & beträgt derzeit 15,12 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,32 EUR und erhält ebenfalls ein neutrales Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens war in den letzten Tagen neutral, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment und den Buzz eine neutrale Einschätzung in Bezug auf Mineralbrunnen Ueberkingen-teinach &. Das langfristige Stimmungsbild spiegelt ebenfalls eine neutrale Bewertung wider, da die Diskussionintensität als mittel und die Rate der Stimmungsänderung als kaum verändert eingestuft werden.