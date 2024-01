Mineral Resources-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Mineral Resources":

Die Aktie von Mineral wird in verschiedenen Analysebereichen bewertet. Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie als unterbewertet, da es insgesamt 5 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" liegt. Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer positiven Bewertung im Sentiment und Buzz-Bereich führte. Auch die Diskussionsintensität nahm zu, was zu einer weiteren positiven Bewertung führte. In Bezug auf die Dividendenrendite erhält Mineral eine "Neutral"-Bewertung, da sie nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Die technische Analyse zeigt gemischte Signale, da die Aktie in Bezug auf die 200-Tage-Linie eine "Schlecht"-Bewertung erhält, während das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Mineral-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysebereichen.