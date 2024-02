Mineral Resources Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Weitere Suchergebnisse zu "Mineral Resources":

Die Mineral-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 65,9 AUD liegt und der letzte Schlusskurs bei 59,09 AUD -10,33 Prozent abweicht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 61,89 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,52 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Mineral mit 4,78 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,39 Prozent. Daher erhält die Mineral-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Mineral befasst hat. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".