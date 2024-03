Mineral Resources Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Mineral Resources":

Die Anleger-Stimmung bei Mineral ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Mineral nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 33,22 liegt sie insgesamt 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" von 38,83. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

Hinsichtlich der Dividende weist Mineral derzeit eine Dividendenrendite von 4,78 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,14 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Mineral bei 65,28 AUD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 69,7 AUD liegt, was einem Abstand von +6,77 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von +12,78 Prozent im "Gut"-Bereich. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbefund von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.