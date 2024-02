Mineral Resources Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Mineral Resources":

Mineral erhält "Neutral" bis "Schlecht" Bewertung von Analysten

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mineral liegt bei 43,51 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 44,29 auf. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die kurzfristige Bewertung der Aktie in den letzten 7 Tagen auf 42,53 Punkte festgelegt, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 64,87 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass Mineral in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Anleger zeigten vor allem an acht Tagen ein positives Interesse an der Aktie, während an einem Tag negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich von positiver Natur. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Mineral mit 56,84 AUD etwa -8,23 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -14,14 Prozent liegt.

Insgesamt erhält Mineral somit eine "Neutral" bis "Schlecht" Bewertung auf Grundlage der verschiedenen Analysemethoden.