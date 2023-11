Mineral Resources Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Mineral Resources":

Die technische Analyse der Mineral-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 61,23 AUD 1,46 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie jedoch 13,71 Prozent unter dem GD200, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Daher kann die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet werden.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine gemischte Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Mineral-Aktie. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion die Aktie als "Neutral" ein.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Der RSI7 beträgt 68,45, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 47,79 liegt und damit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Mineral mit 4,57 % eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (6,83 %) auf. Die Differenz von 2,26 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Mineral-Aktie aus technischer Sicht als "Neutral" eingestuft werden kann, wobei sowohl die Anlegerstimmung als auch der Relative Strength-Index darauf hindeuten. Die Dividendenrendite liegt jedoch unter dem Branchendurchschnitt, was eine negative Bewertung nach sich zieht.