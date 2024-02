Mineral Mountain Aktie: Aufgepasst!

Die Aktie von Badlands hat sich in verschiedenen Analysebereichen als neutral bis schlecht bewertet. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,58 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Badlands liegt bei 75, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 66,67 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse hat sich der gleitende Durchschnittskurs der Badlands auf 0,66 CAD belaufen, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,48 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,49 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in der technischen Analyse also eine Gesamtnote von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Badlands ist in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessiert haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.