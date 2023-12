Mineral, Investments-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt der Aktienkurs von Mineral & Investments um 36,11 Prozent unter dem Durchschnitt, was eine Rendite von -36,11 Prozent bedeutet. Dies ist ein Rückgang um mehr als 33 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche. Die Kapitalmärkte-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -5,75 Prozent, wobei Mineral & Investments mit einer Rendite von -30,36 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Mineral & Investments als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 2,78, was insgesamt 86 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der bei 20,04 liegt. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv gegenüber Mineral & Investments. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Mineral & Investments unterhalten. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Mineral & Investments. Daher wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden als neutral bewertet. Zusammenfassend erhält Mineral & Investments in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.