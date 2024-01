Minera Alamos Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Aktienkurs von Minera Alamos hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,99 Prozent erzielt, was 12,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -10,32 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen positiv entwickelt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie ist in den Fokus der Anleger gerückt und wird häufiger diskutiert als üblich.

Analysten bewerten die Minera Alamos-Aktie ebenfalls positiv, mit einer Kursprognose, die ein Aufwärtspotenzial von 165,63 Prozent signalisiert. Alles in allem erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt derzeit bei 27,56, was 91 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 320. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV ebenfalls als "Gut" eingestuft.