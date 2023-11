Minera Alamos Aktie: Jubelschreie!

Die Technische Analyse ist eine Methode, um zu bestimmen, ob sich ein bestimmtes Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein Indikator, der dabei eine Rolle spielt, ist der gleitende Durchschnitt, der über einen bestimmten Zeitraum berechnet wird. Im Fall der Minera Alamos-Aktie beträgt der 200-Tages-Durchschnitt 0,34 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,39 CAD liegt, was einer Abweichung von +14,71 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,3 CAD liegt unter dem letzten Schlusskurs und weist eine Abweichung von +30 Prozent auf. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Minera Alamos-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Vergleich der Aktienkurse zeigt, dass Minera Alamos im Vergleich zu anderen Unternehmen des "Materialien"-Sektors eine Rendite von -22,97 Prozent erzielt hat, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit 12,37 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Analysteneinschätzungen wurde der Minera Alamos-Aktie in den letzten 12 Monaten einmal das Rating "Gut" und kein einziges Mal das Rating "Schlecht" vergeben. Für den aktuellen Kurs von 0,39 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 117,95 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 0,85 CAD. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Minera Alamos-Aktie liegt bei 21, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis einen Wert von 30,43, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Minera Alamos.