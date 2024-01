MineHub Technologies wird immer uninteressanter …

Die technische Analyse der Minehub-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,26 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,115 CAD liegt, was einem Unterschied von -55,77 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,19 CAD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt (-39,47 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Minehub-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Minehub-Aktie wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien zwar positive Themen diskutiert wurden, jedoch keine eindeutig positiven oder negativen Meinungen veröffentlicht wurden.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Minehub-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating für diesen Abschnitt führt.

Insgesamt erhält die Minehub-Aktie somit in der technischen Analyse und im Anleger-Sentiment ein "Neutral"-Rating, während der RSI ein "Schlecht"-Rating ergibt.