Chegg Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Chegg weist am 26.08.2023, 09:12 Uhr einen Kurs von 9.57 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Bildungsdienste" geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Chegg entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Chegg-Aktie ein Durchschnitt von 16,59 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,57 USD (-42,31 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (9,65 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,83 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Chegg-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Chegg erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Chegg-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Chegg vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 19,67 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 105,5 Prozent erzielen, da sie derzeit 9,57 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 5,1 und liegt mit 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Verbraucherdienste) von 67,91. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Chegg auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

