MineHub Technologies Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Minehub-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,27 CAD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,175 CAD, was einem Unterschied von -35,19 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Minehub-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Minehub liegt bei 71,43, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 55,1 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI fällt somit ebenfalls negativ aus.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Minehub von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen in der Stimmung für Minehub in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien bezüglich Minehub gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" eingestuft.