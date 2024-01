Mindtell Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Mindtell beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie gegenwärtig überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 96,15, dass Mindtell überkauft ist und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) erscheint Mindtell aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,66 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 42,57 bei 59 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Mindtell in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Mindtell derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,06 Prozent liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.