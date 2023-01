Mindray stellt BeneHeart-Defibrillationslösungen der nächsten Generation vor, um das Niveau bei der Wiederbelebung zu heben

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Mindray, ein weltweit führender Anbieter medizinischer Gerätelösungen, kündigt heute die Einführung von Defibrillatoren der nächsten Generation der BeneHeart-Serie an: BeneHeart D60 und D30. Die neuen BeneHeart-Defibrillatoren zielen darauf ab, das Niveau bei der Reanimation durch überragende Zuverlässigkeit und hochentwickelte, umfassende Diagnose- und Überwachungsinstrumente zu heben und eine ganzheitliche Lösung zur Qualitätsverbesserung von Rettungsmaßnahmen sowohl im Krankenhaus als auch im Vorfeld der Krankenhauseinlieferung einzuführen.„Defibrillatoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung von Gesamtmortalität und in Notfällen. Wir glauben, dass wir durch die Verbesserung von Erste-Hilfe-Diagnose- und Behandlungsinstrumenten und die Einführung umfassender Qualitätsverbesserungsprogramme im Rettungswesen sicherstellen können, dass schnelle, korrekte und qualitativ hochwertige medizinische Interventionen durchgeführt werden, um das Leben von Patienten zu retten und ihre Lebensqualität zu verbessern", erklärte Mark Sun, Geschäftsführer von Mindray International PMLS Sales & Marketing.Die Defibrillatoren der nächsten Generation der BeneHeart-Serie, die auf der Arab Health 2023 in Dubai vorgestellt werden, weisen mehrere Verbesserungen auf, die die Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit auf ein neues Niveau heben. Der hochauflösende, kapazitive Großbildschirm unterstützt eine einfache Gestensteuerung zugunsten einer höheren funktionalen Effizienz, wobei für wichtige Funktionen auch weiterhin physische Knöpfe und Tasten zur Verfügung stehen. Die neuen Defibrillatoren wiegen mit Batterie nur 4,2 kg, sind wasser- und staubdicht sowie sturzsicher und können in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +55 °C betrieben werden, was eine dauerhafte Unterstützung in hochintensiven Notfallumgebungen gewährleistet.Ausgestattet mit den patentierten QShock™- und gefilterten EKG-Analysetechnologien, die die Lade- und Unterbrechungszeit für eine schnellere Defibrillation verkürzen, bieten die neuen BeneHeart D60 und D30 ein umfassendes CPR-Auswertungssystem zur Überwachung der CPR-Leistung in Echtzeit, sowohl im Hinblick auf den Ablauf als auch auf die Wirkung, und geben den medizinischen Fachkäften so ein sofortiges Feedback.Die neuen BeneHeart-Defibrillatoren verfügen außerdem über strukturierte Nachbesprechungsprotokolle, die die automatische Aufzeichnung und das Hochladen von Rettungsdaten unterstützen, um die Leistung von Wiederbelebungsteams langfristig zu verbessern, sowie über Trainingsmodi für eine und mehrere Personen, die die praktische Durchführung der kardiopulmonalen Reanimation und Defibrillation unterstützen. All diese Technologien und Funktionen spiegeln das brandneue Konzept des „Rettungsdreiecks" von Mindray wider, das auf eine umfassende Qualitätsverbesserung der Reanimation abzielt und den gesamten klinischen Prozess von der Reanimation bis zur Nachbesprechung und Schulung abdeckt.Der BeneHeart D60 von Mindray ist mehr als nur ein Defibrillator; seine vielfältigen Diagnose- und Analysefunktionen machen ihn zu einer idealen Lösung für komplexe Umgebungen im Vorfeld der Krankenhauseinlieferung. Das Modell bietet professionelle 12-Kanal-EKG-Analysefunktionen mit intelligenter Unterstützung zur effizienten Diagnose von Brustschmerzen und zur Identifizierung von Myokardinfarkten sowie einen 6-Kanal-Rekorder, der EKG-Berichte in Echtzeit erstellt. Seine Ultraschallfunktion, die unmittelbar vor Ort nutzbar ist, ermöglicht eine genaue und sichere Entscheidungsfindung, indem sie Hilfsmittel mit Schritt-für-Schritt-Prozessen zur Traumaerkennung, Bedienungsanleitungen und Referenzbilder bereitstellt. Diese Diagnoseberichte können mit einem Mausklick an das Zielkrankenhaus gesendet werden, was eine fortschrittliche Behandlungsplanung ermöglicht, um das Leben von schwerkranken Patienten zu retten.„Die Notfallversorgung stellt höchste Anforderungen an die Effizienz und Effektivität, um das Leben eines Patienten zu retten. Mit der neuen BeneHeart-Defibrillationslösung, einer Kombination aus Diagnose-, Überwachungs- und Behandlungslösungen für Notfälle, wollen wir das volle Potenzial freisetzen, um medizinischen Fachkräften zu helfen, schnell und sicher durch schwierige Situationen zu navigieren", fügte Sun hinzu.Kontakt:Kontaktperson: Rita WangE-Mail-Adresse: intl-marcom@mindray.comTelefonnummer: +86 755 81888775Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1986522/Mindray_BeneHeart_D60_Defibrillator.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mindray-stellt-beneheart-defibrillationslosungen-der-nachsten-generation-vor-um-das-niveau-bei-der-wiederbelebung-zu-heben-301733034.htmlOriginal-Content von: Mindray, übermittelt durch news aktuell