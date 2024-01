Mind TechnologyPref A Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dabei könnten überkaufte Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Mind liegt der RSI7 aktuell bei 69,41 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,38 und zeigt ebenfalls an, dass Mind weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Neben den Analysen von Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein wichtiges Maß für die Stimmung rund um Aktien. Bei Mind zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Mind blieb gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Mind bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes daher die Note "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Mind von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt für die Mind-Aktie bei 42,3 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,2 USD deutlich darunter liegt (-85,34 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Mind eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 5,32 USD, was bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes "Gut"-Rating für Mind ergibt. In Summe wird Mind auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.