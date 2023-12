Mind Medicine (MindMed) Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Analyse von Sentiment und Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Mind Medicine Mindmed zeigte interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Mind Medicine Mindmed liegt bei 39,37, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 32,7, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Mind Medicine Mindmed von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Gut"-Einstufung.

Analysten schätzen die Aktie von Mind Medicine Mindmed auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 2 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" vor. Innerhalb eines Monats liegen 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer aktuellen Bewertung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 42 USD, was einer erwarteten Steigerung von 985,27 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

