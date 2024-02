Mind Medicine Aktie: Das macht sprachlos!

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der öffentlichen Wahrnehmung und dem allgemeinen Diskurs im Netz. Im Fall von Mind Medicine Mindmed zeigt sich eine eher schwache Aktivität in den Diskussionen online, was zu einer negativen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist im negativen Bereich, was insgesamt zu einem schlechten Wert für das Unternehmen führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mind Medicine Mindmed-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 36, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating nach RSI-Bewertung für Mind Medicine Mindmed.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit 23,68 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was kurzfristig als gut eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls im guten Bereich, da die Distanz zum GD200 sich auf +34,52 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als gut bewertet.

Von den 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Mind Medicine Mindmed-Aktie sind alle 2 Einstufungen als gut bewertet worden. Auch die durchschnittlichen Kursziele deuten darauf hin, dass die Aktie um 755,4 Prozent steigen könnte. Zusammengefasst erhält Mind Medicine Mindmed von den Analysten somit ein gutes Rating.