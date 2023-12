Mind Gym Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die technische Analyse der Mind Gym-Aktie zeigt, dass sie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 54,96 GBP, während der aktuelle Kurs bei 36,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -33,59 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 39,1 GBP weist eine Abweichung von -6,65 Prozent auf. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Mind Gym-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb sie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Mind Gym-Aktie zeigt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da er bei 100 liegt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Mind Gym-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -59,47 Prozent erzielt hat. Dies steht im Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg von 3,48 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, was zu einer Unterperformance von -62,96 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine Rendite von 6,91 Prozent verzeichnete, liegt die Mind Gym-Aktie mit einer Unterperformance von 66,38 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.