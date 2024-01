Mind Gym Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Mind Gym wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Es ergibt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher ebenfalls einer neutralen Wertung. Insgesamt wird Mind Gym in diesem Punkt als "neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" hat Mind Gym eine Rendite von -59,47 Prozent erzielt, was mehr als 69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,15 Prozent, wobei Mind Gym mit 65,62 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Mind Gym beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,7 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse befindet sich der Kurs von Mind Gym mit 39 GBP derzeit -0,71 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -28,28 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für die beiden Zeiträume als "neutral" eingeschätzt.