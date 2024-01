Mind Cti Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Aktienkurs von Mind Cti verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,53 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 10,56 Prozent, was zu einer Underperformance von -10,03 Prozent für Mind Cti führt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 9,01 Prozent, wobei Mind Cti um 8,48 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzung des Aktienkurses kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bestimmt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Mind Cti untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Darüber hinaus wurden in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Mind Cti diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Mind Cti derzeit bei 12,7 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Software"-Branche weist eine Dividendenrendite von 2,25 auf, was zu einer Differenz von +10,44 Prozent im Vergleich zur Mind Cti-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mind Cti-Aktie liegt bei 47, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung (Wert: 44,44). Insgesamt erhält die Analyse der RSIs von Mind Cti somit ein "Neutral"-Rating.