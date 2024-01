Mind Cti Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Mind Cti heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 42,86 Punkten, was darauf hindeutet, dass Mind Cti weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,19 und zeigt, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Mind Cti-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Mind Cti veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Mind Cti. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mind Cti-Aktie damit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Mind Cti mit einer Rendite von 0,53 Prozent mehr als 9 Prozent darunter. Die "Software"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,13 Prozent, wobei Mind Cti mit 10,6 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.