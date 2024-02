Mind Cti Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Mind Cti-Aktie schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Mit einer Dividendenrendite von 11,65 % im Vergleich zu 2,2 % liegt der Unterschied bei beachtlichen 9,45 Prozentpunkten. Dies führt dazu, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft wird.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie dem Sentiment und Buzz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Mind Cti eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Mind Cti-Aktie am letzten Handelstag bei 2,07 USD lag, was einem Unterschied von 6,7 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (1,94 USD) entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, wobei festgestellt wird, dass der letzte Schlusskurs (2,01 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für diesen Wert. Insgesamt erhält die Mind Cti-Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Mind Cti zeigen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt erhält die Mind Cti-Aktie Bewertungen von "Gut" für die Dividendenpolitik und die technische Analyse, während das Sentiment und Buzz sowie der Relative-Stärke-Index zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führen.