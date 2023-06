MindChamps PreSchool Aktie: War das schon alles?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Mindchamps Preschool, die im Segment "Bildungsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 30.06.2023, 10:09 Uhr, an ihrer Heimatbörse Singapore mit 0.16 SGD.

Mindchamps Preschool haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Mindchamps Preschool wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,69 ist die Aktie von Mindchamps Preschool auf Basis der heutigen Notierungen 73 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" (47,76) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Mindchamps Preschool weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,32 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Diversifizierte Verbraucherdienste") von 3,08 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,24 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.