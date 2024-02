MindChamps PreSchool Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,42 wird die Aktie von Mindchamps Preschool als 82 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" (35,21). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, und aus der Perspektive der fundamentalen Analyse ergibt sich daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte in den letzten Wochen kaum eine Veränderung für Mindchamps Preschool festgestellt werden. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Mindchamps Preschool liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Mindchamps Preschool eine Performance von 27,78 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche im Durchschnitt um -1,25 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +29,03 Prozent im Branchenvergleich für Mindchamps Preschool. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -6,13 Prozent, wobei Mindchamps Preschool 33,91 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.