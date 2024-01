Minco Silver Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Minco Silver Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Minco Silver beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis deuten darauf hin, dass die Minco Silver-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Minco Silver-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,19 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,18 CAD liegt, was einer Abweichung von -5,26 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist eine ähnliche Abweichung auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") und der "Metalle und Bergbau"-Branche zeigt sich, dass die Rendite von Minco Silver mit -2,78 Prozent bzw. 7,55 Prozent deutlich über der Branchenrendite liegt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.