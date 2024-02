Minco Silver Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Minco Silver: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Minco Silver wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Zusammenfassend ergibt sich damit für Minco Silver in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Minco Silver im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,29 Prozent erzielt, was 7,28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -21,56 Prozent, und Minco Silver liegt aktuell 7,28 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Minco Silver gesprochen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Minco Silver bei 0,19 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,16 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -15,79 Prozent, was zur Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,18 CAD, was einen Abstand von -11,11 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.