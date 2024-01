Minco Silver Aktie: Keine Panik!

Minco Silver hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,78 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +8,26 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite von Minco Silver um 8,26 Prozent höher. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Minco Silver liegt bei 60 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 56 Punkten, was der Aktie auch ein "Neutral"-Rating für den RSI25 einbringt. Insgesamt erhält das Minco Silver-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie von Minco Silver wurde die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Minco Silver blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Das langfristige Stimmungsbild der Aktie von Minco Silver wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Minco Silver-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,19 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,17 CAD weicht somit um -10,53 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen als auch der letzte Schlusskurs von 0,19 CAD erhalten ebenfalls ein "Schlecht"-Rating, da er unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält die Minco Silver-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.