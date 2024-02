Minco Silver Aktie: Es wird konkret!

Die Minco Silver-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,18 CAD gehandelt, was einer neutralen Bewertung entspricht, da der Kurs keine Abweichung vom GD200 aufweist. Der GD50 liegt ebenfalls bei 0,18 CAD, was wiederum auf ein neutrales Signal hinweist. Die Durchschnittsbewertung basierend auf 50 und 200 Tagen fällt somit ebenfalls neutral aus.

Das Anleger-Sentiment für die Minco Silver-Aktie zeigt sich positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen besonders auf die positiven Aspekte des Unternehmens, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Minco Silver-Aktie eine schlechte Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Minco Silver-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -14,29 Prozent erzielt, was 7,88 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.