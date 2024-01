Minco Capital Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Pan African Resources":

Die Dividendenrendite von Minco Capital beträgt derzeit 0 Prozent, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) von Minco Capital liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt ebenfalls ein neutrales Niveau von 50. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Minco Capital liegt derzeit bei 8, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche zahlt die Börse nur 90 Prozent weniger für jeden Euro Gewinn von Minco Capital.

In den letzten 12 Monaten hat Minco Capital eine Performance von 11,11 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +3,14 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 1,25 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.