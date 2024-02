Minbos Resources Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Informationen über Minbos durchsucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Außerdem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien über Minbos diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Beim Relative Strength Index (RSI) wird analysiert, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Minbos beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 48,78 an, dass Minbos als "Neutral" bewertet wird.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Minbos. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Minbos-Aktie für die letzten 200 Handelstage als 0,1 AUD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 0,092 AUD weicht somit um -8 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie jedoch mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

Zusammenfassend erhält Minbos für die Stimmung, den RSI, das Sentiment und den Buzz sowie für die technische Analyse insgesamt ein "Neutral"-Rating.